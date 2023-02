Hessen kritisiert Bund bei Nationaler Sicherheitsstrategie

„Dieses Desinteresse an einer engen Einbindung der Länder ist bedauerlich“, so Rhein. Eine Nationale Sicherheitsstrategie, die ihren Namen verdiene, könne es nur mit Beteiligung der Länder und Kommunen geben. „Denn Sicherheit wird in erster Linie in den Ländern gemacht.“ Diese seien es schließlich vor allem, die mit ihren Polizisten sowie dem Brand- und Katastrophenschutz einen Großteil der Sicherheit garantierten.