Hessen lässt Burgen und Schlösser auch per Drohne vermessen

Hohenstein (dpa/lhe) - . Bei der Vermessung historischer Gebäude kommen in Hessen auch moderne Drohnen zum Einsatz. Es sei grundsätzlich unverzichtbar für die Planung und Durchführung von Baumaßnahmen, dass von historischen Liegenschaften korrekte Pläne vorliegen, erklärte Anja Dötsch von den Staatlichen Schlössern und Gärten Hessen. Die Daten seien wichtig für die Kosten- und Zeitplanung. Derzeit wird in der Nähe von Bad Schwalbach im Taunus die Burgruine Hohenstein per Drohne vermessen, um eine Sanierung der Mauern planen zu können.