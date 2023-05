Hessen lehnt sieben Autobahnprojekte von Wissing ab

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessen lehnt 7 von 30 Projekten von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zur Beseitigung von Engpässen bei Autobahnen ab. 23 weiteren Sanierungs- und Ausbauprojekte stimmt das Bundesland zu, drei davon allerdings nur unter Vorbehalt. Diese 23 Projekte sind aus Sicht von Hessen für die Beseitigung von Stau- und Unfallgefahren so wichtig, dass sie mit einem „überragenden öffentlichen Interesse“ beschleunigt gebaut werden könnten. Das teilte Landesverkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden mit. Dies habe er Wissing nach eingehender „sachlich-fachlicher“ Prüfung auch geschrieben.