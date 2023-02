Hessen liefert Möbel und Technik an ukrainische Schulen

„Dank der großen Hilfsbereitschaft hessischer Schulen, kann der hessische Katastrophenschutz nun auch im Bereich der Bildung einen wichtigen Beitrag leisten“, sagte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU). Gemeinsam mit Kultusminister Alexander Lorz (CDU) verabschiedete er am Montag einen Teil der Ladung an einer Grundschule in Rüsselsheim. Der Hilfstransport werde zunächst nach Polen entsandt und anschließend in die Ukraine weitergeleitet.