Hessen macht Schulden für mehr Klimaschutz

Hessen verfolgt auch beim Aufbau seiner Versorgungsrücklage eine Strategie der Nachhaltigkeit. Hierbei geht es nicht um Schulden, sondern um Geldanlagen, die einmal dabei helfen sollen, hohe Pensionslasten zu bewältigen. Nach den UN-Prinzipien für nachhaltige Investments, denen Hessen seit 2019 folgt, dürfen die Mittel nur in klimaschonende Finanztitel investiert werden, also zum Beispiel nicht in die Aktien von Ölkonzernen. In diesem Jahr sei eine Umstellung auf den strengsten europäischen Standard für klimaneutrale Finanzanlagen (Paris Aligned Benchmark) erfolgt. Hessen gehört damit nach eigenen Angaben zu den Vorreitern für nachhaltige Finanzpolitik.