Hessen meldet Erfolge gegen Geldautomatensprenger

Wie hat sich die Zahl der Fälle in Hessen entwickelt?

Im Jahr 2022 gab es in Hessen 41 laut Kriminalstatistik Fälle von Automatensprengungen. 22 Mal gelang den Tätern der Raub, in 13 Fällen wurden die Automaten zwar gesprengt, doch mussten die Täter ohne Beute abziehen; sechsmal kam es nicht zur Sprengung. Die 41 Fälle bedeuten einen Rückgang um ein Viertel gegenüber 2021 (56 Fälle), die Summe des geraubten Geldes verringerte sich um 28 Prozent auf 1,8 Millionen Euro. Hingegen stieg der Gesamtschaden an Technik und Gebäuden auf mehr als 4,9 Millionen Euro (2021: 2,5 Millionen). Bis Ende Januar 2023 wurden acht Sprengungen registriert, vier mehr als im Januar 2021. Insofern stellt sich die Frage, ob der positive Trend in diesem Jahr anhält.