Hessen: Mit Schnupper-Praktikum Fachkräftenachwuchs gewinnen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In einer Woche gleich mehrere Berufe und Betriebe kennenlernen - und womöglich den Traumberuf entdecken: Hessen will mit einem neuen Praktikumsangebot Schülerinnen und Schüler in die Betriebe locken, wo Nachwuchs teils dringend gesucht wird. Schülerinnen und Schülern ab der 8. Klasse werde von 2024 an eine hessenweite Praktikumswoche angeboten, kündigte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Freitag in Wiesbaden an.