Hessen muss für Einsatz von Polizei-Software nachsitzen

Karlsruhe/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessen muss den Einsatz seiner speziellen Analyse-Software für die Ermittlungsmöglichkeiten der Polizei überarbeiten und einen neuen rechtlichen Rahmen geben. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts darf die Polizei bei der Suche nach potenziellen Straftätern grundsätzlich große Datenbestände per Software analysieren. Für deren Einsatz machten die Karlsruher Richterinnen und Richter am Donnerstag aber strenge Vorgaben. Die Regelungen in Hessen würden diesen Anforderungen bisher nicht gerecht. Deshalb wurden sie für verfassungswidrig erklärt.