Hessen plant rund 5,6 Milliarden Euro für Klimaschutz

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessen plant im Landeshaushalt bis 2027 insgesamt rund 5,6 Milliarden Euro für den Klimaschutz ein. Unter anderem sollen bei der Landesverwaltung 425 Millionen Euro in die energetische Sanierung von Gebäuden, Solaranlagen sowie in den Ausbau der Elektromobilität beim Fuhrpark investiert werden, wie Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Montag in Wiesbaden ankündigte. Das Land wolle Vorbild sein, um seine Beschäftigten und die gesamte Gesellschaft zum Umwelt- und Klimaschutz zu motivieren.