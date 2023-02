Hessen prüft Einsatz von Drogenscannern im Justizvollzug

Bei den Sicherstellungen von Drogen ging es in den vergangenen fünf Jahren nach Ministeriumsangaben in nahezu allen Fällen um kleinere Mengen von Cannabis. Nach 109 Sicherstellungen im Jahr 2020 waren die Fallzahlen wieder etwas zurückgegangen: 2021 wurden in 78 Fällen in hessischen Gefängnissen Drogen entdeckt und sichergestellt, im vergangenen Jahr waren es 90 Drogenfunde.