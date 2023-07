Hessen regelt finanzielle Förderung für Privatschulen neu

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessen unterstützt künftig die Privatschulen im Land stärker und passt die Förderung mehr an die tatsächlichen Schülerkosten an. Mit den Stimmen der schwarz-grünen Regierungsfraktionen wurde am Mittwochabend im Landtag eine entsprechende Gesetzesnovelle verabschiedet. Demnach sollen die Zuschüsse des Landes von 380 Millionen Euro im laufenden Haushaltsjahr zunächst auf rund 440 Millionen Euro im Jahr 2024 und 470 Millionen Euro im Jahr 2025 steigen.