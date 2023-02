Hessen sagt nach Erdbebenkatastrophe umfangreiche Hilfe zu

„Hessen steht in dieser Zeit an der Seite der Türkei und wir werden in dieser schwierigen Lage mit allem helfen und unterstützen, was möglich ist, damit die Menschen in ihrer Heimat bleiben können.“ In den betroffenen Gebieten würden nun vor allem Hilfsgüter zur Unterbringung, Betreuung und medizinischen Versorgung der Menschen vor Ort benötigt.