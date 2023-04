Hessen senkt Hürden für Einrichtung von Waffenverbotszonen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessens Landesregierung hat die Hürden für die Einführung einer Waffenverbotszone in Kommunen gesenkt. Bisher sei das nur aufgrund einer deutlich erhöhten Kriminalitätsbelastung möglich gewesen, erklärte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Dienstag in Wiesbaden. Mit einer neuen Verordnung könnten Kommunen nun auch an stark frequentierten oder sensiblen öffentlichen Orten einen Abschnitt einrichten, in denen Messer und andere Waffen verboten sind.