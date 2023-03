Hessen startet Mitte April Transparenzdatenbank

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In einer Transparenzdatenbank können sich Bürgerinnen und Bürger in Hessen zukünftig über Ziele, Arbeitsweisen und Finanzdaten von Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege informieren. „Die Datenbank soll das Vertrauen in die Arbeit der Wohlfahrtsverbände stärken“, sagte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Donnerstag in Wiesbaden.