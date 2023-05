Hessen stimmt 23 Autobahnprojekten zum schnelleren Ausbau zu

Klaus Rohletter, Vorsitzender des Verkehrsausschusses der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände, wiederum erklärte, die Landesregierung hätte mutiger sein und allen 30 Projekten zustimmen sollen: „Der Ausbau der Autobahnen bei Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden ist für den Wirtschaftsstandort Rhein-Main enorm wichtig.“ Staus führten zu Frust bei Pendlern und Zeitverlusten bei Gütertransporten. Jürgen Lenders, FDP-Bundestagsabgeordneter aus Fulda, betonte: „Während der grüne Verkehrsminister (Oliver) Krischer aus Nordrhein-Westfalen sogar mehr Projekte beschleunigt bauen will, setzt Al-Wazir aus wahltaktischen Gründen in Hessen den Rotstift an. Das geht auf Kosten des Klimaschutzes und der Menschen in Hessen.“ In dem Bundesland ist am 8. Oktober Landtagswahl.