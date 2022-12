Hessen tauschen mehr alte D-Mark-Bestände um

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Bundesbank hat in Hessen im laufenden Jahr bislang rund 2,96 Millionen D-Mark in Euro umgetauscht. Damit waren die bis Ende November in Frankfurt bei der Hauptverwaltung Hessen der Notenbank sowie in der Bundesbank-Zentrale eingereichten Bestände höher als ein Jahr zuvor, wie aus Daten der Bundesbank hervorgeht. Im Vergleichszeitraum 2021 lag der Wert der eingewechselten alten Scheine und Münzen bei rund 2,15 Millionen Mark.