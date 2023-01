Hessen-Tourismus bleibt im Dezember unter Vorkrisenniveau

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der Tourismus in Hessen hat im Dezember 2022 Prognosen zufolge unter dem Niveau des entsprechenden Zeitraums vor Beginn der Coronapandemie gelegen. Im Vergleich zum Dezember 2019 registrierten die Beherbergungsbetriebe knapp 18 Prozent weniger Gäste und 14 Prozent weniger Übernachtungen, wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte.