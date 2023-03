Hessen-Umfrage: Faeser holt SPD nicht aus dem Tief

Die hessische SPD liegt damit nur leicht über dem Bundestrend für die Partei. So argumentiert am Dienstag auch Generalsekretär Christoph Degen. „Landespolitische Meinungsumfragen werden immer auch von gesamtdeutschen Stimmungslagen beeinflusst”, sagt er. Gewählt werde aber erst am 8. Oktober. Die Stimmungslage in Hessen lasse sich derzeit wohl am besten mit „stabil“ beschreiben. „Es wäre vermessen, bereits ein halbes Jahr vor der Landtagswahl eine deutliche Wechselstimmung zu erwarten”, gibt sich die hessische SPD bescheiden.