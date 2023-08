Hessen veröffentlicht Verfassungsschutzbericht für 2022

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) und Verfassungsschutzpräsident Bernd Neumann stellen am Donnerstag (10.00 Uhr) in Wiesbaden den Verfassungsschutzbericht 2022 vor. Neumann leitet seit Februar dieses Jahres das hessische Landesamt für Verfassungsschutz. Bei seiner Amtseinführung hatte er mit Blick auf Russlands Angriff gegen die Ukraine davor gewarnt, dass Verfassungsfeinde die Ängste von Menschen für ihre Zwecke ausnutzen. Neumann kündigte außerdem eine weitere entschlossene Bekämpfung des Rechtsextremismus sowie des Antisemitismus an.