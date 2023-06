Hessen will Anstrengungen beim Wassersparen verstärken

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessens Landesregierung will angesichts der anhaltenden Trockenphase die Anstrengungen beim Wassersparen und für den Schutz von Trinkwasser verstärken. „Noch liegt wegen des feuchten Frühjahrs keine Dürre vor, aber wir bereiten uns vor“, sagte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden.