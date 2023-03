Hessen will Hauptsitz des Regierungspräsidiums zurückkaufen

„Wir möchten gerne an sieben Standorten Mietverträge verlängern, sofern der Eigentümer die Gebäude auf Hessen-Standard energetisch saniert“, kündigte Boddenberg an. Dazu zählten ländlicher gelegene Behörden wie etwa die Finanzämter in Korbach in Nordhessen und im südhessischen Michelstadt, sowie die Amtsgerichte in Michelstadt und in Friedberg in der Wetterau. Der Hessen-Standard stellt nach den Worten des Ministers höhere Ansprüche an die Energiebilanz von Gebäuden als entsprechende Vorgaben des Bundes.