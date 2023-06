Hessen will seine digitalen Netze krisenfester machen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessen will seine digitalen Telekommunikationsnetze widerstandsfähiger gegen die Folgen von Pandemien, Cyberangriffen, Kriegen und Naturkatastrophen machen. Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) erläuterte am Donnerstag beim Gigabitgipfel in Wiesbaden, das Land wolle für eine möglichst ausfallsichere digitale Datenübertragung sorgen. Erreicht werden solle dies unter anderem mit einem verstärkten Risikomanagement und der Vernetzung aller relevanten Akteure zur Krisenvorsorge und -bewältigung.