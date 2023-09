Hessen: Wirtschaft wächst stärker als im Bundesdurchschnitt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die hessische Wirtschaft ist im ersten Halbjahr 2023 stärker als im Bundesdurchschnitt gewachsen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legte sie preisbereinigt um 0,4 Prozent zu, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Freitag auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP), also die Summe aller im Land produzierten Waren und Dienstleistungen, lag damit über dem Bundesdurchschnitt von minus 0,3 Prozent. Ohne Preisbereinigung (nominal) wuchs das BIP in Hessen um 7,5 Prozent, deutschlandweit um 6,6 Prozent.