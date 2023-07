Hessen: Mit Schnupper-Praktikum Fachkräftenachwuchs gewinnen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Um mehr junge Menschen für eine Ausbildung zu begeistern, will Hessen Schülerinnen und Schülern ab der 8. Klasse von 2024 an eine hessenweite Praktikumswoche anbieten. Dadurch sollen potenzielle künftige Azubis an fünf Tagen unterschiedliche Unternehmen und Berufe kennenlernen. Die Erfahrungen zeigten, dass aus einem Schnuppertag schnell ein längeres Praktikum werde, und aus dem Praktikum womöglich ein Ausbildungsvertrag, sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Freitag in Wiesbaden. Bei der Vermittlung der Plätze soll eine Online-Datenbank helfen.