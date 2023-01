Hessens Arbeitsmarkt bleibt zum Jahresende robust

Die Arbeitgeber gehen dennoch von einer weiteren Verschärfung des Fachkräftemangels in den kommenden Jahren aus. Tatsächlich seien in Hessens Betrieben rund 120.000 Stellen nicht besetzt, erklärte die Vereinigung hessischer Unternehmerverbände(VhU). Hessens Landesregierung solle sich für eine zentrale Ausländerbehörde für Fachkräfteeinwanderung einsetzen, verlangte VhU-Hauptgeschäftsführer Dirk Pollert. So könnten die 31 kommunalen Ausländerämter entscheidend entlastet werden und die unverzichtbare Fachkräftezuwanderung gelingen.