Hessens Einzelhandel hofft nach Dämpfer auf Endspurt

In seiner Prognose hatte der Verband einen Umsatz von 10,5 Milliarden Euro für die Monate November und Dezember zusammen vorhergesagt. Das wären zwar 5,4 Prozent mehr als im corona-geprägten Vorjahreszeitraum, nach Preisbereinigung dürfte das Geschäft aber um 4 Prozent schrumpfen. Für das Gesamtjahr rechnen die Händler mit 55 Milliarden Euro, was im Vergleich zu 2021 ein nominales Plus von 7,5 Prozent bedeuten würde. Auch hier gebe es kein wirkliches Wachstum.