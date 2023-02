Hessens Fastnachtssaison geht auf Zielgerade

Bereits am Sonntag hatte in der Innenstadt der Mainmetropole nach zwei Jahren Corona-Zwangspause der Frankfurter Fastnachtsumzug stattgefunden. Und auch am Rosenmontag haben zehntausende Menschen in weiteren hessischen Städten ausgelassen bei Umzügen gefeiert, etwa in Fulda, Fritzlar und Seligenstadt.