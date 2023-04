Hessens Feuerwehren werben um neue Mitglieder

Dennoch werde die Entwicklung sehr ernst genommen und ständig beobachtet, um frühzeitig gegensteuern zu können, erläuterte der Sprecher. So habe das Land bereits vor einigen Jahren verschiedene Kampagnen ins Leben gerufen, um für die Attraktivität eines ehrenamtlichen Engagements in der Freiwilligen Feuerwehr zu werben. In die Ehrenamtsförderung fließen demnach jährlich rund 3,2 Millionen Euro. In die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte an der Landesfeuerwehrschule in Kassel investiert das Land nach eigenen Angaben mehr als 16 Millionen Euro pro Jahr.