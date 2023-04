Hessens größter Landkreis kritisiert Flüchtlingspolitik

Erlensee (dpa/lhe) - . Hessens bevölkerungsreichster Landkreis schlägt Alarm: Mit der Aufnahme und Unterbringung immer neuer Flüchtlinge sieht sich der Main-Kinzig-Kreis nach eigenen Angaben am Rande des Machbaren. Landrat Thorsten Stolz (SPD) warf dem Land Hessen eine ungerechte Verteilung der geflüchteten Menschen vor und kündigte deswegen eine Normenkontrollklage an. Der Landkreis nehme mehr Flüchtlinge auf als die Städte Frankfurt und Offenbach zusammen, sagte er am Montag bei der Besichtigung einer neuen Flüchtlingsunterkunft in Erlensee. „Wir sind als kommunale Familie nicht die Bittsteller. Wir brauchen eine Kommunikation auf Augenhöhe“, betonte er.