Hessens Grüne verabschieden Wahlprogramm

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . In der Debatte über den AfD-Höhenflug hat CDU-Bundeschef Friedrich Merz die Grünen als politischen Hauptgegner bezeichnet - in Hessen regieren diese aber mit der CDU zusammen. Das macht es drei Monate vor der hessischen Landtagswahl nicht einfacher für die Landesgrünen. Bei ihrem Parteitag am Samstag in einem sieben Stockwerke hohen „Casino“ des Frankfurter Gebäudes Mainarkaden findet ihr Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir lobende und kritische Worte für die Union. Vor der Wahl will er auch das grüne Profil schärfen.