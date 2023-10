Hessens Jugendherbergen bekommen Verjüngungskur

Unter deren finanziellem Druck hatten mit Gießen, Weilburg und Zwingenberg drei hessische Jugendherbergen zum Ende des Jahres 2020 schließen müssen. Aktuell gibt es somit noch 25 verbandseigene Jugendherbergen im Bundesland, nämlich in Darmstadt, Heppenheim, Bad Hersfeld, Eschwege, Helmarshausen, in Vöhl nahe dem Edersee sowie in Kassel, Korbach, Rotenburg, Waldeck am Edersee, Willingen, Biedenkopf, Limburg, Wetzlar, Breuberg, Erbach, Wiesbaden, Fulda, Gersfeld, Bad Homburg, Grävenwiesbach, Oberreifenberg, Büdingen, auf dem Hoherodskopf und in Lauterbach.