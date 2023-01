Hessens Kultur wird digitaler

In Hessen gibt es 387 öffentliche Bibliotheken in kommunaler Trägerschaft, 332 in kirchlicher und 7 in freier Trägerschaft. Wie ein Ministeriumssprecher erläuterte, bieten die allermeisten Bibliotheken, die das leisten könnten, „Onleihe“ an. Eine Erweiterung des Kreises könne über weitere Landkreis-„Onleihen“ erreicht werden, mit denen eine flächendeckende Versorgung angestrebt werde. Bisher beteiligen sich die Landkreise Lahn-Dill, Rheingau-Taunus und Kassel.