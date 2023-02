Hessens Ministerpräsident Rhein wirbt für Medikamentengipfel

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) macht sich für einen Medikamentengipfel stark. „Die Knappheit bei Medikamenten für Kinder war ein Warnschuss“, erklärte der Regierungschef am Montag in Wiesbaden. Es müssten die gesetzlichen Regelungen und die Strukturen auf allen Ebenen grundlegend überprüft und geschaut werden, welche Änderungen notwendig sind, um Versorgungsengpässe künftig zu verhindern. Bund, Länder, Ärzteschaft, Apotheker und Pharmaindustrie sollten sich dafür gemeinsam an einen Tisch setzen.