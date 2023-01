Hessens Ministerpräsident zu Völler: „Wird es schon richten“

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein ist überzeugt, dass Rudi Völler als neuer Nationalmannschaftsdirektor das DFB-Team wieder auf Erfolgskurs führt. „Das ist eine gute Wahl. Rudi Völler weiß was, Rudi Völler kann was. Er ist Hanauer und wird es schon richten“, sagte der CDU-Politiker am Samstag beim „Ball des Sports“ in Frankfurt. Rhein traut dem früheren Nationalstürmer und Ex-Spieler von Kickers Offenbach auch zu, das Nationalteam fit für die Heim-EM 2024 zu machen.