Hessens Musikbranche blickt optimistisch ins neue Jahr

Die Zahlen scheinen die Hoffnungen zu bestärken: So rechnet etwa die Oper Frankfurt für den Zeitraum November 2022 bis Februar 2023 mit einer Auslastung von rund 80 Prozent - und damit nur zehn Prozentpunkte weniger als zwischen November 2019 und Februar 2020. „Wir stellen mit Freude fest, dass beispielsweise unsere Neuproduktionen in obigem Zeitraum in dieser Spielzeit fast ausverkauft sind und wir somit wieder das Niveau vor Corona erreicht haben“, sagt deren Intendant Bernd Loebe.