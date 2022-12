Hessens Skigebiete in Wintersportsaison gestartet

Willingen/Gersfeld (dpa/lhe) - . Frost und Schnee haben Hessens Wintersportgebieten am Mittwoch einen frühen Start in die Saison beschert. Im größten Skigebiet des Bundeslandes im nordhessischen Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) war es gar der früheste Saisonstart seit zwölf Jahren. „Die Bedingungen sind sehr gut. Wir haben im Durchschnitt 40 Zentimeter Schneebelag auf den Pisten“, sagte Marina Kieweg vom Skigebiet Willingen am Mittwoch. Dort öffneten am Abend die Lifte an Wilddieb, Ettelsberg, K1 und Sonnenhang zum Flutlicht-Skilaufen. Ab Donnerstag laufen dann laut Kieweg alle Lifte.