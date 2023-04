Hessentag: Buntes Programm in Pfungstadt geplant

Der Bund der Steuerzahler Hessen nahm die gestiegenen Kosten zum Anlass, eine grundlegende Reform der Großveranstaltung zu fordern. „Die Welt und damit auch die Rahmenbedingungen eines solchen Mega-Events haben sich so stark verändert, dass das Land endlich tiefgreifende Konsequenzen für künftige Hessentage ziehen muss“, erklärte der Vorsitzende Joachim Papendick vor einigen Tagen. Regelmäßig gibt es Kritik an der Größe und den Kosten für den Hessentag - mehrere Gastgeberstädte fuhren in den vergangenen Jahren Defizite ein.