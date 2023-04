Hessentag in Pfungstadt findet trotz Kostenanstieg statt

Pfungstadt (dpa/lhe) - . Der Hessentag in Pfungstadt kann trotz gestiegener Kosten stattfinden. Die Stadtverordneten der südhessischen Kommune stimmten am Mittwochabend für die Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro. Es hätten 20 mit Ja und 13 mit Nein gestimmt bei zwei Enthaltungen, teilte Pfungstadts Bürgermeister Patrick Koch (SPD) mit.