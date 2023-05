Hessentagspaar besucht Landtag

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Nach drei Jahren Corona-Pause hat wieder ein Hessentagspaar den Landtag in Wiesbaden besucht. In Tracht gekleidet luden Natalie Reining und Simon Schmitz am Dienstag zum Auftakt der Plenardebatte die Abgeordneten nach Pfungstadt ein. Dort soll das Landesfest vom 2. bis 11. Juni über die Bühne gehen.