Hessenweit vier neue Windräder im ersten Quartal 2023

Der Bundesverband Windenergie (BWE) verweist darauf, dass es sich bei den aktuellen Zahlen um vorläufige Daten handelt: Da noch bis Ende April Inbetriebnahmen nachgemeldet werden könnten, könne sich die Anzahl noch verändern. Bundesweiter Spitzenreiter war laut er Auswertung Schleswig-Holstein mit 29 neuen Windrädern, gefolgt von Niedersachsen (22). Insgesamt wurden in ganz Deutschland in den ersten drei Monaten des Jahres 117 Anlagen (Vorjahreszeitraum: 99) in Betrieb genommen - mit einer Gesamtleistung von 546,4 Megawatt.