Hessin stirbt bei Tauchlehrgang in Niedersachsen

Hemmoor (dpa) - . Eine Taucherin aus Hessen ist bei einem Lehrgang im Kreidesee in Niedersachsen gestorben. In einer Tiefe von rund 35 Metern sei es plötzlich zu Komplikationen bei der 30-Jährigen gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einer der beiden anwesenden Tauchlehrer sei mit ihr daraufhin auf eine Tiefe von zehn Metern aufgestiegen. Als es der Frau daraufhin immer noch nicht besser ging, leitete er einen Notaufstieg an die Wasseroberfläche ein.