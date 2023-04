Hessisch Lichtenau: 26-Jähriger nach Einbruchserie verhaftet

Nach derzeitigem Stand sollen insgesamt fünf Personen 23 Einbruchsdiebstähle seit November 2022 in Hessisch Lichtenau begangen haben. Der 26 Jahre alte Hauptverdächtige soll an allen Taten beteiligt gewesen sein. Aufgrund eines Haftbefehls wurde er am Donnerstag festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Zudem werde gegen zwei Verdächtige im Alter von 14 und 16 Jahren ermittelt, während zwei 13-Jährige aufgrund ihres Alters nicht belangt werden.