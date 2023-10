Hessische Behörden genehmigen erstmals Abschuss von Wölfen

Nach Angaben der Naturschutzorganisation Nabu gab es in Deutschland erst wenige derartige Fälle in Niedersachsen und Brandenburg. Ob beide zum Abschuss freigegebenen Wölfe aus der Rhön überhaupt noch leben, sei derzeit unklar, sagte die Nabu-Wolfsreferentin Marie Neuwald dem Evangelischen Pressedienst (epd). Erst am Wochenende habe es in der Region einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein Wolf überfahren worden sei.