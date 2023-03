Hessische Europaministerin besucht Partnerregion in Serbien

Zum Auftakt der Reise am Montag hatte die Ministerin, die von mehreren Abgeordneten des Landtags begleitet wird, in der Hauptstadt Belgrad die serbische Premierministerin Ana Brnabic sowie Außenminister Ivica Dacic getroffen. In die Partnerregion Vojvodina standen am Dienstag ein Treffen mit dem Ministerpräsidenten der Region und eine Diskussionsrunde mit Studierenden an der örtlichen Universität auf dem Programm.