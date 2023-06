Hessische Kinder beim Geschichtswettbewerb ausgezeichnet

Der 1973 vom damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann und dem Stifter Kurt A. Körber ins Leben gerufene Wettbewerb ist nach eigenen Angaben der größte historische Forschungswettbewerb für Jugendliche in Deutschland. Am 10. Juli werden die Preisträger bei der Landespreisverleihung im Landtag in Wiesbaden ausgezeichnet. Am 14. November will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die fünf Erstpreisträger auf Bundesebene in Schloss Bellevue in Berlin ehren.