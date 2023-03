Hessische Klinikärzte im Warnstreik: Kundgebung in München

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Im Tarifstreit bei den Ärztinnen und Ärzten kommunaler Kliniken haben am Donnerstag auch in Hessen zahlreiche Mediziner die Arbeit vorübergehend niedergelegt. In etwa der Hälfte der insgesamt 50 kommunalen Häuser im Bundesland hätten sich Klinikärzte an Warnstreiks und Aktionen beteiligt, sagte eine Sprecherin des Landesverbandes Hessen des Marburger Bundes, der zu den Aktionen aufgerufen hatte. Zahlreiche Teilnehmer seien zu einer Kundgebung nach München gefahren.