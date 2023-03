Hessische Klinikärzte treten in Warnstreiks

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Im Tarifstreit um mehr Geld für Ärztinnen und Ärzte wollen sich am Donnerstag auch die Mediziner kommunaler Kliniken in Hessen an den ganztägigen Warnstreiks beteiligen. Betroffen seien rund fünfzig Einrichtungen, kündigte der Marburger Bund Hessen an.