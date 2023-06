Hessische Polizei arbeitet künftig mit reformiertem Leitbild

Auf dem neuen Leitmotiv sind alle Werte zu sehen: Die Wörter in verschiedenen Größen bilden die Zahlen 110, den Polizei-Notruf. Darunter ist zu lesen: „Polizei Hessen - Ihre Sicherheit. Unsere Verantwortung“. „Um es zu leben, muss es sichtbar sein“, sagte Vögele. Daher tauche das Motiv künftig zu vielen Gelegenheiten im täglichen Dienst auf. Etwa bei der Anmeldung am Computer, auf einer Powerbank zum mobilen Laden der dienstlichen Smartphones oder auch auf dem Streifenwagen. So werde es auch von außen sichtbar.