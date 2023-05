Hessische Polizei setzt auf „Super-Recognizer”

Wiesbaden. Die hessische Polizei will in Zukunft verstärkt sogenannte „Super-Recognizer” bei der Verbrecherjagd einsetzen. Das teilte das hessische Innenministerium am Dienstag mit. Das Praktische dabei: Die Spezialisten müssen nicht aufwendig rekrutiert werden, sie arbeiten schon bei der Polizei. Super-Recognizer können Gesichter, auch wenn sie diese nur kurz oder in Teilen gesehen haben und sich deren Aussehen stark verändert hat, besonders gut wiedererkennen. Nach Angaben von Innenminister Peter Beuth (CDU) hat eine hessenweite Testung ergeben, dass in den eigenen Reihen 237 Bedienstete über die seltene Fähigkeit verfügen.