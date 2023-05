Hessische Polizisten im vergangenen Jahr häufiger krank

Im vergangenen Jahr fehlten hessische Polizeibeamtinnen und -beamte demnach im Durchschnitt an 31,3 Tagen, während es in der Pandemiezeit deutlich niedrigere Werte mit 24,3 Tage in 2021 und rund 25,0 Tagen in 2020 gab. Aber auch vor Corona waren die Krankheitstage niedriger als im vergangenen Jahr (2019: 26,8; 2018: 27,5).